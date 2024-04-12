Уряд звільнив бізнес Харківщини від частини податків

Кабінет Міністрів дозволив владі Харківської області звільняти місцевий бізнес від сплати деяких місцевих податків та зборів, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Уряд ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які продовжують працювати в Харківській області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю.

"Представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом. Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області" , – додав він.

Нагадуємо:

Станом на ранок 12 квітня на Харківщині діяли аварійні відключення електроенерії - без світла близько 210 тисяч споживачів.

У четвер вранці, 11 квітня, російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

На відбудову всього, що пошкодила Росія в Харкові, потрібно понад 10 мільярдів доларів.