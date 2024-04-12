Кабмін ухвалив рішення закупити РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить закупити засоби радіоелектронної боротьби для захисту об'єктів критичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він розповів, що влада фокусується на трьох напрямках у сфері енергетики на тлі постійних російських атак:

швидкі ремонти та відновлення об'єктів генерації та розподілу;

децентралізація енергосистеми (в Україні вже встановлено 120 міні-ТЕЦ);

посилення ППО.

"Уряд ухвалив рішення, яке дозволить профінансувати закупівлю РЕБ для об'єктів критичної інфраструктури", - уточнив глава Кабміну.

Також, за словами Шмигаля, уряд виділив ще 3,88 млрд гривень на фортифікації, 2,5 млрд гривень на будівництво та облаштування укриттів на цей рік. При цьому в бюджеті передбачено понад 40 млрд гривень на підтримку та відновлення економіки країни.

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, з березня російські окупанти посилили обстріли України. Їхніми цілями найчастіше стають об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як зазначав нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко, останні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі викликали набагато більше наслідків, ніж атаки взимку 2022-2023 років.

Останній обстріл стався 11 квітня. Внаслідок атаки зруйновано Трипільську ТЕС, а також пошкоджено кілька енергетичних об'єктів у Харківській області.