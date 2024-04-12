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Російські війська обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, є загибла

Російські війська обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, є загибла
Фото: t.me/astrapress

Російські війська ввечері 12 квітня обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині: вбили жінку та поранили чоловіка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений – такі наслідки обстрілу Нью-Йорка.
Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері – убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження".

На місці працюють рятувальники і парамедики, надають необхідну допомогу потерпілому.

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