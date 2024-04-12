Росіяни атакували Суми з авіації: пошкоджено залізничний вокзал, є постраждалі
Російські окупанти 12 березня о 14:55 здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, внаслідок якого декілька осіб отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Попередньо, внаслідок удару травмовані троє людей. У місті частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Надзвичайники вже ліквідували пожежу.
Також пошкоджені вікна у двох адміністративних нежитлових приміщеннях та 73 вікна у трьох житлових будинках.
Під ударом опинився і вокзал станції Суми, передає "Укрзалізниця". Там минулося без постраждалих, нині всі пасажири та працівники вокзалу вже покинули укриття.
Водночас є пошкодження вокзальних вікон, але колії цілі. Компанія запевнила, що всі поїзди прибуватимуть та вирушатимуть за розкладом.
Зазначимо, вночі та зранку 12 квітня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Там зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Ворожбянська, Есманьська та Свеська громади.
Окупанти атакували з артилерії та мінометів.