Ліван випустив по Ізраїлю десятки ракет

Ввечері 12 квітня з території Лівану по Ізраїлю було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ЦАХАЛ, The Times of Israel.

"Після того, як нещодавно на півночі Ізраїлю пролунали сирени, було ідентифіковано близько 40 пусків з ліванської території, деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомляється".

Раніше ввечері система протиповітряної оборони ЦАХАЛу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболли, які перетнули ліванську територію і влетіли на ізраїльську територію.

Також було виявлено кілька запусків, які перетнули ліванську територію в напрямку Рамот-Нафталі. Про постраждалих не повідомлялося.

За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по низці населених пунктів на півдні Лівану з метою усунення загрози.

На відеозаписах, розміщених в соціальних мережах, видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракетний шквал.

AFP повідомляє, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль.