Міненерго: В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться

В Україні можуть повернути обмеження подачі світла у разі, якщо російські окупанти продовжуватимуть масовані атаки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника міністра енергетики України Світлани Гринчук в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, влітку може зрости споживання електроенергії на тлі спекотної погоди, оскільки люди користуватимуться системами охолодження.

Енергетики зараз розбирають завали, оцінюють стан обладнання та намагаються дуже швидко відремонтувати те, що піддається ремонту. Спрогнозувати, чи застосовуватимуть відключення, поки що складно, оскільки "практично щодня відбуваються масовані атаки та додаткові пошкодження".

"Звичайно, якщо вони продовжуватимуться, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями. Ми намагатимемося, навіть якщо це доведеться зробити, щоб споживачі мали доступ до електроенергії з періодичністю" , - розповіла Гринчук.

Вона уточнила, що графіки були готові ще до початку опалювального сезону, щоб на випадок негативного сценарію розподіл електроенергії був максимально справедливим і всі споживачі були з електроенергією.

Обстріли енергооб'єктів

Нагадаємо, ще у березні російські окупанти посилили обстріли України. Для цього вони використовували свої дрони-камікадзе та ракети.

Головними цілями ворога стали енергетичні об'єкти. Зокрема, вчора, 11 квітня, окупанти зруйнували Трипільську ТЕС, а також пошкодили ТЕЦ у Харківській області, яка живить Харків.

Як розповіли у Повітряних силах, для удару по Трипільській ТЕС росіяни могли використати свої новітні ракети Х-69. У ПС уточнювали, що з такою ракетою може впоратися Patriot.