МЗС: Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д’Івуар

У четвер, 11 квітня, офіційно запрацювало нове посольство України у Республіці Кот-д’Івуар. Відомство відкрили за дорученням президента Володимира Зеленського, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі - країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами" , - зазначив під час свого виступу спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

Під час візиту він також провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Кот-д’Івуару Уаттарою Вотабуною та передав йому послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Субх висловив вдячність івуарійській стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, яку вона послідовно демонструє з 2014 року.

Політичні відносини України та Африки

Україна та Демократична Республіка Конго (ДРК) встановили дипвідносини ще в 1999 році. Але саме в попередні кілька років ця співпраця активізувалася. У серпні 2022 року Президент Зеленський провів телефонні переговори з лідером ДРК Феліксом Чесікеді.

ДРК була однією з небагатьох країн Підсахарської Африки, що проголосувала "за" резолюцію ГА ООН "Територіальна цілісність України" в березні 2014 року. Вона також проголосувала позитивно за чотири з шести українських резолюцій ГА ООН після початку повномасштабної агресії РФ.

Посольство України розташоване в дипломатичному кварталі конголезької столиці. Його робота сприятиме активізації співпраці з конголезькими партнерами, зокрема у сферах торгівлі, сільського господарства, промисловості, енергетики, освіти та інформаційних технологій.

Україна шукає союзників поза Європою

Після початку повномасштабного російського вторгнення Київ помітно активізувався на дипломатичному фронті, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн та донести світу, що насправді відбувається в Україні. Зокрема, це стосувалося й Африки, Латинської Америки, Азії та Близького Сходу, або ж так званого Глобального Півдня.

Минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Ужгороді офіційно відкрилося консульство Демократичної Республіки Конго.