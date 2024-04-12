ОВА: Правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року

Деокуповане правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року, повідомляє Укрінформ.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України сказав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«У серпні (минулого року - ред.) нам казали, що ми будемо розміновувати 10 років. То зараз завдяки ДСНС, поліцейським, Збройним силам ми до кінця наступного 2025 року повинні розмінувати правий берег», - зазначив Прокудін.

За його словами, нині в регіоні працює 1100 саперів, які розмінували вже 245 тис. га, і рішення про посилення гуманітарного розмінування приймалося саме на Конгресі.

Прокудін також нагадав, що одне з проблемних питань, яке порушувалося на попередніх засіданнях Конгресу місцевих та регіональних влад - забезпечення фермерів зерносховищами, адже усі зерносховища, всі ангари на Херсонщині були знищені. Наразі фермерам уже передали сотню великих ангарів, їх уже встановлюють.

Він додав, що продовжується реалізація програми «Пліч-о-пліч» і наразі 15 областей країни відбудували 1130 будинків.

Як повідомляв Укрінформ, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФAO) розширює програму на Миколаївську та Харківську області, у межах якої фермери зможуть отримати модульні зерносховища. Фермерам деокупованої Херсонщини, де вже завершується посів ранніх зернових, передали майже сотню модульних зерносховищ.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України був створений як майданчик для взаємодії центральних органів влади та місцевих громад, щоб допомагати розвʼязати нагальні проблеми регіонів.