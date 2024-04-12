Рада планує ухвалити законопроект про штрафи для ухилянтів із правками

Верховна рада має намір ухвалити законопроект про значне підвищення штрафів для ухилянтів уже протягом наступного пленарного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це гоаорить заява першого заступника спікера Верховної ради Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

"Є законопроект про штрафи так званий. Я думаю, що через тиждень будуть засідання, там він прийматиметься. Там уряд вносив жорстку редакцію, але депутати трохи відкрутили", - розповів Корнієнко.

Він очікує, що до законопроекту внесуть правки, оскільки потрібно знайти баланс з можливістю людей платити штрафи, щоб не перевантажувати виконавчу службу.

"Треба встановити штрафи, щоб вони були відчутними для людей, але й не 100 тисяч гривень, щоб їх потім 10 років стягувати", - уточнив Корнієнко.

Законопроект про штрафи

Нагадаємо, цього тижня Верховна рада ухвалила у першому читанні законопроект Кабміну про заходи за ухилення від мобілізації. Зокрема, документ передбачає підвищення штрафів для ухилянтів.

Спочатку Кабмін хотів, щоб штрафи за ухилення від мобілізації - за відмову від повістки чи за неявку по ній у військкомат - підняли до рівня від 34 000 до 85 000 гривень (зараз 3 400 - 8 500 гривень) для громадян та посадових осіб.

Крім того, за ухилення в умовах особливого періоду пропонувалися штрафи у 153 000 - 204 000 гривень.

Редакція, за яку голосували депутати, відрізнялася. Там штрафи для ухилянтів становили від 5 100 до 8 500 гривень у мирний час та від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час.