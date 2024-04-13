США заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

У результаті імпорт і ввезення в США алюмінію, міді та нікелю російського походження, за винятком випадків, передбачених законом або обумовлених ліцензією, забороняється.

У відомстві додали, що американським компаніям тепер заборонено проводити операції з металами російського походження, зокрема здійснювати їх експорт і реекспорт. Уточнюється, що обмеження не стосуватимуться металів із РФ, які були вироблені до 13 квітня 2024 року.

Крім того, влада США і Великої Британії вирішила обмежити використання російських алюмінію, міді та нікелю на світових біржах металів. У результаті Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME) буде заборонено приймати російські метали, вироблені з 13 квітня.