Окупанти 410 разів били по Запорізькій області, є руйнування

Впродовж доби окупанти 410 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебувало щонайменше 8 населених пунктів. Також окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформації про постраждалих не надходило.

Ворожа авіація нанесла 4 удари по Роботиному;

128 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Червонодніпровку;

22 обстріли РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Малинівку;

256 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоселівки.

Пряма мова Лисака:

"Ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Учора ввечері російська армія вдарила по Покровській сільській громаді. Близько опівночі - по Марганецькій. Загалом туди прилетіло близько 15 снарядів. Головне, що неушкоджені люди".