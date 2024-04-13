WSJ: Росія планує перезапустити окуповану ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що окуповану ЗАЕС буде перезапущено, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Streat Journal.

За інформацією WSJ, Гроссі в березні відвідав Сочі для зустрічі з диктатором Путіним та керівництвом російської атомної компанії "Росатом".

Під час розмови голова МАГАТЕ запитав, чи буде перезапущено ЗАЕС - Путін відповів, що точно буде. Про це заявили джерела, знайомі із розмовою.

Чиновники не озвучили терміни та дату запуску, але, ймовірно, за словами одного з дипломатів, Росія може зробити це до 40-х роковин підключення ЗАЕС до мережі СРСР. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

МАГАТЕ також отримало технічні звіти від інспекторів, з яких випливає, що росіяни хочуть цього року перезапустити АЕС.

За словами WSJ, Росія навряд чи має достатньо фахівців для безпечного та успішного перезапуску.

"ЗАЕС - не станція "радянського типу", до якої звикли російські працівники" , - йдеться у матеріалі.

Станція частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі, а більшість міст, для яких вона працювала, або знелюдніла, або контролюється Україною.

За інформацією європейських дипломатів, Росія, ймовірно, має намір запустити хоча б один реактор.

Зараз п'ять із шести реакторів перебувають у стані "холодного" зупину, один - у режимі "гарячого" зупину, в якій він виробляє тепло та пару.

WSJ вважає, що можливий перезапуск стане для росіян символічною подією нормалізації окупації ЗАЕС.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, 7 квітня МАГАТЕ повідомило про те, що безпілотники атакували Запорізьку АЕС. Зокрема, дрон атакував один із захисних куполів реактора.

Росіяни одразу почали звинувачувати в ударі Україну. Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що росіяни зімітували атаку на станцію.

До речі, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований, що атаки дронів на ЗАЕС можуть розпочати "новий фронт війни".