Українські захисники знищили понад тисячу окупантів та 32 танки
Українські захисники знищили 1030 окупантів та 32 танки за добу 12 квітня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 452 760 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 7169 (+23) од.
- бойових броньованих машин - 13745 (+47) од.
- артилерійських систем - 11518 (+32) од.
- РСЗВ - 1045 (+3) од.
- засоби ППО - 756 (+1) од.
- літаків - 347 од.
- вертольотів - 325 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9201 (+40) од.
- крилаті ракети - 2088 (+1) од.
- кораблі/катери - 26 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15 396 (+57) од.
- спеціальна техніка - 1893 (+5) од.
Дані уточнюються.