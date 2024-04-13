МЗС Німеччини закликало громадян не їхати до Ізраїлю та покинути Іран

Влада Німеччина закликає своїх громадян не їхати до Ізраїлю. Крім того, німцям радять виїхати з Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter (X).

"Разом із нашими партнерами зараз ми робимо все можливе, щоб дипломатичними каналами не допустити ескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході. Громадяни Німеччини в регіоні, будь ласка, зверніть увагу на наші інструкції з безпеки. Існує попередження про подорожі для Ірану, Ізраїлю та палестинських територій" , - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликає німців в Ірані покинути країну. У Німеччині зазначають, що посольства в Тегерані та регіоні вже вжили необхідних запобіжних заходів.

Також німцям в Ізраїлі та Ірані радять зареєструватися у списку готовності до кризи.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії Дамаску була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь. Тель-Авів зазначив, що ЦАХАЛ перебуває у підвищеній готовності.

Вчора видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин, але план нападу ще не готовий.

За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.