Сирський: Ситуація на сході загострилася, росіяни йдуть у штурми з технікою

Ситуація на східному фронті загострилася останніми днями. Окупанти активізували штурми і використовують техніку для атак, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Головком зазначив, що наступальні дії росіян активізувалися після проведення в Росії президентських виборів.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки. На Покровському напрямку намагається прорвати нашу оборону використовуючи десятки танків та БМП", - повідомив Сирський.

За його словами, суха погода сприяє використанню броньованої техніки на фронті. Погода зробила танкодоступною більшу частину відкритих ділянок.

"Незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху", - наголосив головнокомандувач.

Сирський відправився у зону бойових дій, заслухав висновки про характер дій противника. Були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО. Також поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.

Головні задачі ЗСУ

Як зазначив Сирський, знову постало питання досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних видах зброї.

"Другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотних підрозділів для того, щоб вони могли максимально використовувати усі можливості бойової техніки та західного озброєння", - вважає головком.

Розв'язання цих проблем поклали на командування Сухопутних військ.

Під час своєї поїздки Сирський також вручив нагороди воїнам.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Крім того, українські військові також повідомляли, що окупанти хочуть захопити Часів Яр у Донецькій області. Також важкі бої тривають у районі Куп'янська Харківської області.