Міноборони спростувало захоплення росіянами Богданівки: там тривають бої

Міноборони спростувало інформацію про захоплення росіянами села Богданівки у Бахмутському районі Донецької області – там тривають бої, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство оборони.

"Тривають інтенсивні бої за Богданівку на Бахмутському напрямку.

Вночі штурмові групи ворога пробилися на північну околицю міста. Богданівка зараз під контролем Сил оборони. Іде бій, ворог не припиняє штурмів".

Передісторія:

Раніше аналітики Deepstate заявляли, що російські війська окупували Богданівку.