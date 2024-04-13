ОВА: У Миколаївській області 13 квітня оголошено Днем жалоби

В області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по обласному центру, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні в Миколаївській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по місту Миколаєву, яка відбулась 11 квітня. російська федерація вбила пʼятьох людей. Це найбільша кількість жертв з листопада 2022 року. Пам’ятаємо…" — написав очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, ворог завдав ударів балістикою серед дня по Миколаєву.