У Керчі працювало російське ППО, окупанти закривали керченський міст, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, у суботу, 13 квітня, у Керчі у районі керченського (Кримського мосту) спрацювала російська протиповітряна оборона. Також є писали, що був проліт літака.

На тлі цього окупанти у соцмережах повідомили, що рух мостом перекрили. Причини такого рішення не повідомляли. Але рух уже нібито відновили.

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

На початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога. Крім того, нещодавно, Сили оборони уразили кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі.