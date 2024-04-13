Клименко: У громадян на руках може бути до 5 млн одиниць зброї

На руках у громадян України наразі може бути від 1 до 5 мільйонів одиниць зброї, не враховуючи трофейної, повідомляє Ділова столиця.

Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян" , — зазначив він.

За його словами, станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Окремо Клименко зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

"Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні народні депутати прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати" , — поінформував міністр.

Очільник МВС заявив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.

"Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо" , — сказав він.

Клименко зазначив, що наразі мова йде про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.