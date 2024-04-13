СБУ викрила 11 агентурних мереж з початку поточного року

Служба безпеки України працює на випередження, щоб протидіяти розвідувально-підривній діяльності ворога, і вже викрила 11 агентурних мереж з початку поточного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив Голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при Президентові України.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – користуючись з системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11" , – каже Василь Малюк.

Так спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

"Нещодавно СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження" , — наводить приклад Малюк.

За словами Голови СБУ, його служба має чітке завдання Президента Володимира Зеленського: запобігати будь-яким викликам. І вони його виконують, щоб захистити життя громадян і державну безпеку.