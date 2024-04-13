ЗМІ: Іран захопив ізраїльський танкер в Ормузькій протоці

Іран захопив судно MSC ARIES в Ормузькій протоці. Танкер належить компанії ізраїльського бізнесмена, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Times of Israel та Associated Press.

На відео, яке оприлюднило Associated Press, показано, як флот Корпусу вартових ісламської революції захопив контейнеровоз MSC ARIES. На кадрах можна побачити, що бойовики здійснюють рейд на корабель за допомогою гелікоптера.

Video purportedly from the IRGC boarding of the Israeli-linked MSC ARIES container ship in the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/UXOS2EuxKU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Як пишуть ЗМІ, судно MSC ARIES ходить під прапором Португалії. Танкер пов'язують з лондонською компанією Zodiac Maritime. Фірма є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Влада Ізраїлю, Португалії та Zodiac Group поки не давали коментарів щодо ситуації.

Востаннє ізраїльське судно зафіксували біля Дубая, воно прямувало до Ормузької протоки. Екіпаж контейнеровоза вимкнув дані відстеження, що було звичним для ізраїльських кораблів, які рухалися через регіон.

Варто зазначити, що Ормузька протока - це стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Північне узбережжя належить Ірану, а південне - Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.