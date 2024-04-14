В Ізраїлі розповіли про наслідки массованої атаки Ірана

В ЦАГАЛ заявили, що лише "невелика кількість" іранських ракет класу "земля-повітря" впала на території Ізраїлю рано вранці в неділю, 14 квітня. Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. З посиланням на ABC, повідомляє Корреспондент.

Хагарі заявив, що ВПС Ізраїлю перехопили понад 10 крилатих ракет за межами території країни. Загалом, за його словами, з Ірану було запущено понад 200 ракет і БПЛА.

Зазначається, що одна ракета влучила в базу ЦАГАЛ на півдні країни, поранено дівчинку.

Хагарі зазначив, що та сама ракета, яка поранила дитину, завдала незначних пошкоджень інфраструктурі.

Тим часом медики з Червоного щита Давида повідомили, що надали допомогу щонайменше 31 людині. Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни.

В центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували: 40-річну жінку у важкому стані з опіками та вдиханням диму та двох 80-річних жінок в стані середньої та легкої тяжкості відповідно.

Раніше ізраїльські ЗМІ повідомляли, що в результаті нічної атаки Ірану на Ізраїль було збито 99% безпілотників.

Також за даними ЗМІ, понад сотня БПЛА були знищені американськими та британськими військовими поза межами Ізраїлю.