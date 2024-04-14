ППО збила всі "шахеди" над Харковом – Повітряні сили

Сили оборони знищили 10 із 10 ударних дронів, які запустили російські агресори по території України в ніч на 14 квітня. Про це поінформував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Російські окупанти атакували 10 ударними БПЛА типу Shahed з Курської області (РФ), а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з тимчасово окупованої території Донецької області" , – повідомив командувач.

Зазначається, що всі "шахеди" були збиті на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил і мобільними вогневими групами.