Радбез ООН повідомив про підготовку екстреного засідання щодо Ірану
Екстрене засідання Ради Безпеки ООН з безпрецедентної ракетної та безпілотної атаки Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня. Про це пише Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня", - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.
"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.