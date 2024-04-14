Радбез ООН повідомив про підготовку екстреного засідання щодо Ірану

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН з безпрецедентної ракетної та безпілотної атаки Ірану на Ізраїль відбудеться 14 квітня. Про це пише Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо намір провести засідання о 16:00 (23:00 за Гринвічем) 14 квітня" , - зазначили в дипломатичному представництві Мальти, яка головує в РБ ООН.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.

"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану" , - заявив Ердан.



