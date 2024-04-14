Армії РФ наказали захопити Часів Яр до 9 травня – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня. Посилаючись на інформацію головнокомандувача ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

"Працював на іншому, дуже важливому та небезпечному напрямку. Ворог також зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації" , - наголосив Сирський.

Він підкреслив, що реалізації планів росіян заважає героїчна оборона бригад, які "буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога".

"Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії" , - повідомив генерал.

Разом з тим, заявив Сирський, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило завдання своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.