Іран в ООН заявив, що не планує вступати у конфлікт зі США на Близькому Сході

Ісламська Республіка Іран не має наміру вступати в конфлікт зі США в регіоні Близького Сходу. Однак у разі нападу на своїх громадян, Тегеран готовий дати гідну відповідь.﻿ Про це заявив посол Ірану в ООН Саїд Іравані, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Ми продемонстрували нашу відданість миру, проявивши стриманість щодо залучення армії США до перехоплення іранських безпілотників і ракет, що прямували до військових цілей на окупованих палестинських територіях. Це підкреслює нашу відданість деескалації напруженості та уникненню розширення конфлікту" , - сказав він.

Водночас Іравані попередив, що "якщо США ініціюють військові операції проти Ірану, його громадян або його безпеки та інтересів, Іран скористається своїм невід'ємним правом на пропорційну відповідь".

Ізраїль не відмовляється від помсти

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан звинуватив Раду Безпеки ООН в тому, що вона не відреагувала на загрози з боку Ірану, включаючи його ядерну програму, заявивши, що світ "оглушливо мовчить". Дипломат відмовився виключити ізраїльську відплату за іранські ракети й атаку безпілотників.

"Ми оточені іранськими терористичними маріонетками. Ця атака перетнула всі червоні лінії, й Ізраїль залишає за собою законне право на відповідь" , - заявив посол.

Країни закликають до стриманості

Крім того, на засіданні Радбезу ООН була продемонстрована спільна позиція: представники Великої Британії, Франції та Швейцарії закликали до стриманості.

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь також приєднався до цих закликів. Він ще раз наголосив на необхідності негайного припинення вогню у Секторі Газа й ухвалення рішення про існування двох держав для Ізраїлю і палестинців.

Росія кивнула на Ізраїль

Посол Росії в ООН Василь Небензя також закликав міжнародну спільноту до деескалації ситуації. Однак він намагався звинуватити Ізраїль у провокуванні нападу, заявивши, що війна у Газі є "глибоким корінням" кризи.

"Якби Велика Британія, Франція і США погодилися засудити напад на дипломатичний комплекс Ірану 1 квітня, суботнього удару можна було б уникнути" , - додав Небензя, повторюючи заяву, зроблену раніше Тегераном.

Засідання Радбезу ООН

14 квітня у Нью-Йорку Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, скликане делегацією Ізраїлю. Причиною стала масштабна повітряна атака Ірану та його терористичних угруповань на Близькому Сході по території Ізраїлю минулої ночі.

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами. Це стало відповіддю на удар ізраїльської армії по посольству Ірану в столиці Сирії Дамаску 1 квітня, під час якого загинула низка генералів Корпусу вартових ісламської революції.

Загалом Іран запустив по території Ізраїлю понад 200 дронів і близько 150 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетяньягу заявив, що країна завдасть симетричної відповіді на атаку Ірану.

Воєнний кабінет Ізраїлю поки що не вирішив чи вдарить по Ірану у відповідь на атаку, але США уже відмовилися брати участь в імовірній "помсті".

Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня.