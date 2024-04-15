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Курс валют НБУ на 15 квітня

Курс валют НБУ на 15 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 квітня досяг рівня 39.3990 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 41.9678 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 49.1345 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 27 коп. до 43.1770 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.8527 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,399 000 +0.2314
EUR Євро 41.967 800 --0.0512
GBP Фунт стерлінгів 49.134 500 +0.0222
CHF Швейцарський франк 43,177 000 +0.2677
PLN Польський злотий 9.852 700 --0.0147

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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