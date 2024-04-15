Курс валют НБУ на 15 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 14 квітня досяг рівня 39.3990 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 41.9678 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 49.1345 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 27 коп. до 43.1770 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.8527 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,399 000
|EUR
|Євро
|41.967 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.134 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43,177 000
|PLN
|Польський злотий
|9.852 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.