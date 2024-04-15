Курс валют НБУ на 15 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 14 квітня досяг рівня 39.3990 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 41.9678 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 49.1345 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 27 коп. до 43.1770 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 9.8527 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,399 000 EUR Євро 41.967 800 GBP Фунт стерлінгів 49.134 500 CHF Швейцарський франк 43,177 000 PLN Польський злотий 9.852 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.