Росія за добу втратила майже 800 військових та 41 артсистему – Генштаб

За минулу добу Росія втратила приблизно 770 військових, 41 артилерійську систему, 31 безпілотник, 31 бронемашину та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали: