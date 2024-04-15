Росія за добу втратила майже 800 військових та 41 артсистему – Генштаб
За минулу добу Росія втратила приблизно 770 військових, 41 артилерійську систему, 31 безпілотник, 31 бронемашину та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 454 420 (+770) осіб,
- танків − 7 180 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 13 796 (+31) од,
- артилерійських систем − 11 593 (+41) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 758 (+0) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 266 (+31) од,
- крилатих ракет − 2 092 (+3) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 510 (+51) од,
- спеціальної техніки − 1 908 (+3) од.