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Росія за добу втратила майже 800 військових та 41 артсистему – Генштаб

Росія за добу втратила майже 800 військових та 41 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила приблизно 770 військових, 41 артилерійську систему, 31 безпілотник, 31 бронемашину та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 454 420 (+770) осіб,
  • танків − 7 180 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 13 796 (+31) од,
  • артилерійських систем − 11 593 (+41) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 758 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 266 (+31) од,
  • крилатих ракет − 2 092 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 510 (+51) од,
  • спеціальної техніки − 1 908 (+3) од.

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