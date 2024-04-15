Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Дніпрі – ОВА

В ніч проти 15 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпру, є влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив﻿ очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються" , – написав він.

За словами Лисака, до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина.

Зазначається, що ввечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольщину. По райцентру та Червоногригорівській громаді ворог вдарив дронами.

Мирівську громаду росіяни обстріляли з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок. Мешканці неушкоджені, зазначив голова адміністрації.