Ізраїльський шекель зростає на тлі спроб запобігти війні з Іраном

Ізраїльська валюта зміцнилася, оскільки трейдери оцінювали зусилля світових лідерів, щоб запобігти ширшій війні на Близькому Сході після прямого нападу Ірану.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

У понеділок, 15 квітня, курс шекеля зріс на 0,7% до 3,7275 за долар, перш ніж скоротити прибуток до зростання на 0,3%.

"Глобальні ринки продемонстрували приглушену реакцію на ескалацію напруженості на Близькому Сході, оскільки трейдери чекали подальшого розвитку подій після безпрецедентного нападу Ірану на Ізраїль минулими вихідними" , – йдеться у матеріалі.

Іран заявив, що "питання можна вважати вирішеним", а президент США Джо Байден, як повідомляється, сказав прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що США не підтримають ізраїльську контратаку.

"Атака Ірану навряд чи призведе до подальшої ескалації, навіть якщо середньострокові ризики зросли" , – написали аналітики Citigroup Inc.

Нагадаємо, ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.