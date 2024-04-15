Дуда закликав зробити все можливе, щоб Україна повернула території

Президент Польщі Анджей Дуда вважає ситуацію в Україні дуже складною та закликає робити "все можливе", аби Київ міг повернути окуповані Росією українські території. Про це Дуда розповів у інтерв’ю LRT, повідомляє Європейська правда.

За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна "потребує нашої допомоги – постійної і нескінченної допомоги". Він зазначив, що найбільше зараз Україні потрібні боєприпаси.

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє" , – заявив Дуда.

Говорячи про потенційні переговори про мир з Росією та можливі поступки України, польський президент сказав, що наразі "не чув жодних розмов про мирні переговори".