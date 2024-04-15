У Сумській області прикордонники зупинили російську ДРГ

Прикордонники зупинили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи прорватися до Сумської області.

Про це повідомили﻿ в Держприкордонслужбі.

"Учора на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора.

По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили" , – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою