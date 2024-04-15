У Сумській області прикордонники зупинили російську ДРГ
Прикордонники зупинили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи прорватися до Сумської області.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
"Учора на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, виявили декілька осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи, які рухалися з території країни-агресора.
По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Сумської області залишається досить високою