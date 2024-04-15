Нафта дешевшає на тлі загострення між Іраном та Ізраїлем

Котирування нафти слабко знижуються вранці в понеділок, інвестори стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході, повідомляє Enkorr.

На 8:15 за київським часом червневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,31 (0,34%), до $90,14 за барель. Минулої п'ятниці Brent здорожчала на $0,71 (0,8%), до $90,45 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI на цю мить дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX на $0,40 (0,47%), до $85,26 за барель. За минулу сесію контракт здорожчав на $0,64 (0,8%), до $85,66 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent здешевшала на 0,8%, WTI – на 1,4%.

Головною подією минулих вихідних для нафтового ринку стала масштабна атака Ірану на Ізраїль із застосуванням ракет і безпілотників. Більшість із них було перехоплено силами ППО, проте влада Ірану назвала операцію успішною.

Керівництво Ізраїлю не стало вживати негайних заходів у відповідь, що дещо заспокоїло ринки. Тим часом ізраїльські військові представили уряду «широкий спектр варіантів» відповіді на атаку Ірану, які обговорюватимуться найближчими днями, повідомляє ABC News із посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю Пітера Лернера.

ХАМАС відхилив пропозицію про перемир'я в Газі, висунуту минулого тижня під час переговорів у Каїрі, йдеться у заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю та розвідки "Моссад". Пропозиція передбачала припинення боїв в анклаві на три місяці та обмін 5 тисяч палестинських ув'язнених на заручників, які залишаються біля угрупування ХАМАС.