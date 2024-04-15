У Грузії почали розгляд закону про "іноагентів", під парламентом протести

Під парламентом Грузії у понеділок зібралась акція протесту проти ухвалення закону про "іноагентів", який у понеділок має розглянути парламентський комітет, повідомляє Європейська правда.

Присутні на акції опротестовують законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який сьогодні вранці розглядатиме юридичний комітет.

Демонстрація відбувається біля заднього входу в парламент. На місці зібралися представники громадських організацій та ЗМІ, які розгорнули банери з написом: "Ні російському закону!". Вони порівнюють запропоноване законодавство з російським, яке Кремль використовує для придушення інакомислення. На місці мобілізовано поліцію.

Учасники акції розгорнули біля парламенту прапор ЄС.

Крім того, ще одна акція протесту проти законопроєкту пройде перед парламентом увечері о 19:00.

"Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. "Російський закон" стосується всіх громадян Грузії! "Російський закон" – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!" , – йдеться в інформації, поширеній організаторами протестів у соцмережах.

Нагадаємо, у Єврокомісії закликали Грузію відкликати законодавство про "іноагентів", висловлюючи занепокоєння у зв’язку з можливим його ухваленням.

Посол Європейського Союзу в Грузії заявив, що законопроєкт про "іноземних агентів" є несумісним із цінностями ЄС, до якого прагне приєднатися країна.