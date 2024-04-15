Графіки відключень діють лише на Харківщині: ситуація в енергетиці
Станом на 15 квітня, графіки відключень електроенергії діють лише у Харківській області. Також через технічні причини були відключення у Миколаївській та Чернігівській областях, наразі живлення відновили. Енергосистема працює стабільно та збалансовано.
Про це повідомили в міністерстві енергетики.
Зазначається, що через сонячну погоду та активний виробіток електроенергії сонячними електростанціями, виробництво електроенергії з відновлювальних джерел обмежували.
Через технічні причини відключалось обладнання на високовольтній підстанції на Миколаївщині, внаслідок чого знеструмлювались побутові споживачі – їх заживлено.
Через відключення високовольтної повітряної лінії знеструмилась підстанція у Чернігівській області. Без електроенергії залишились побутові споживачі та промисловість. Усіх заживлено.