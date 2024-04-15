Close button

Окупанти обстріляли Сіверськ на Донеччині: четверо загиблих

Окупанти обстріляли Сіверськ на Донеччині: четверо загиблих
Фото: t.me/VadymFilashkin

Ввечері 14 квітня російські війська обстріляли місто Сіверськ на Донеччині. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років", – повідомив він.

Начальник ОВА закликав жителів евакуюватися у безпечні регіони, оскільки це єдиний спосіб убезпечити себе. "Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей", – додає Філашкін.

Новини

Популярні теми форуму

analytics