Окупанти обстріляли Сіверськ на Донеччині: четверо загиблих
Ввечері 14 квітня російські війська обстріляли місто Сіверськ на Донеччині. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років", – повідомив він.
Начальник ОВА закликав жителів евакуюватися у безпечні регіони, оскільки це єдиний спосіб убезпечити себе.
"Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей", – додає Філашкін.