Окупанти обстріляли Сіверськ на Донеччині: четверо загиблих

Ввечері 14 квітня російські війська обстріляли місто Сіверськ на Донеччині. Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки.

Про це повідомив﻿ голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії вчора ввечері — зараз вдалося встановити, що від цього обстрілу загинули четверо чоловіків від 36 до 86 років" , – повідомив він.