Скільки авто з Китаю купили українці з початку року

Упродовж січня-березня українці придбали близько 4,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – майже 3 тис. од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис. од. (+21%).

Отже у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4 - 750 од.; Honda eNS1 - 255 од.; BYD Song Plus - 227 од.; Nissan Ariya - 189 од.; Geely Atlas Pro - 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю: