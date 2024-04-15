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Скільки авто з Китаю купили українці з початку року

Скільки авто з Китаю купили українці з початку року
Фото: Jengtingchen

Упродовж січня-березня українці придбали близько 4,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – майже 3 тис. од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис. од. (+21%).

Отже у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Volkswagen iD.4 - 750 од.;
  2. Honda eNS1 - 255 од.;
  3. BYD Song Plus - 227 од.;
  4. Nissan Ariya - 189 од.;
  5. Geely Atlas Pro - 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:

  1. Volkswagen iD.4 - 350 од.;
  2. Nissan Ariya - 103 од.;
  3. Honda eNS1 - 99 од.;
  4. Toyota bZ4X - 70 од.;
  5. Volkswagen ID.6 - 48 од.

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