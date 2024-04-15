Головний дипломат ЄС: Близький Схід на краю прірви

Високий представник ЄС Жозеп Боррель описав ситуацію на Близькому Сході як таку, що перебуває "на краю прірви". Він висловив сподівання, що будь-яка відповідь Ізраїлю на напад Ірану не призведе до ескалації, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Ми перебуваємо на краю прірви і нам потрібно відійти від нього. Нам доведеться натиснути на гальмо і включити задню передачу" , - заявив Боррель.

Підкресливши те, що, за його словами, є "глибоким розколом" усередині правлячої коаліції Ізраїлю, він зауважив, що є "поміркованіша і розумніша" фракція, яка виступає за відповідні заходи "таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

Боррель заявив, що ЄС необхідно зберегти хороші відносини з Іраном, попри введення проти нього санкцій.

"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою і щоб Близький Схід був умиротворений" , - сказав він.

Зауважимо, що уряд Ізраїля вивчає "широкий спектр варіантів" щодо відповіді Ірану на нещодавню атаку. Рішення буде прийняте сьогодні, 15 квітня або ж найближчим часом.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів та ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним.

Атака стала відповіддю на удар Ізраїля по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули декілька генералів.