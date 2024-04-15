Продажі iPhone впали майже на 10%, у лідерах – Samsung
У першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула лідерство. Такі дані наводить International Data Corporation (IDC), повідомляє Економічна правда.
Глобальні поставки смартфонів зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 289,4 мільйонів одиниць у першому кварталі 2024-го.
Samsung відвантажила понад 60 мільйонів пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона смартфонів, що складає 17,3% від усіх постачань.
"Хоча галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це вже третій квартал поспіль, коли спостерігається зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення вже йде повним ходом", - йдеться у повідомленні.