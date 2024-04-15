Украина и Норвегия согласовали шаги по получению Patriot из других стран – Кулеба

Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot з інших країн у найкоротші терміни, вже обговорені конкретні кроки норвезької сторони в цьому напрямку.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Головною темою перемовин, скажу відверто, були системи ППО. Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. Ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили» , - сказав Кулеба.

Він висловив подяку норвезькому колезі за «щиру відданість» темі надання Україні більшої кількості засобів ППО.