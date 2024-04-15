Украина и Норвегия согласовали шаги по получению Patriot из других стран – Кулеба
Україна розраховує на допомогу Норвегії в отриманні систем ППО Patriot з інших країн у найкоротші терміни, вже обговорені конкретні кроки норвезької сторони в цьому напрямку. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
«Головною темою перемовин, скажу відверто, були системи ППО. Норвезькі NASAMS надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем. Але уряд Норвегії також має інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Patriot з інших країн. Ми цю тему сьогодні теж предметно обговорили», - сказав Кулеба.
Він висловив подяку норвезькому колезі за «щиру відданість» темі надання Україні більшої кількості засобів ППО.
«З того, що я почув сьогодні, у мене немає сумнівів, що Норвегія робить усе, що може. Це все за один день не відбувається. Проте у нас обох є спільне розуміння, що нові батареї ППО мають бути поставлені в Україну якнайшвидше. Ми вже визначили конкретні кроки, які Норвегія зробить сьогодні, щоб у цьому напрямку просуватися», - повідомив глава української дипломатії.