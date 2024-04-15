У грузинському парламенті побилися депутати через закон про "іноагентів"

На засіданні юридичного комітету парламенту Грузії, де обговорюють скандальний проєкт закону "про прозорість іноземного впливу", один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії, повідомляє Європейська правда.

Під час обговорення, коли депутат "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе сперечався з представницею опозиційної партії "Лело", лідер партії "Громадяни" Алеко Елісашвілі, як повідомляють, різко підскочив до нього і вдарив кулаком в обличчя.

Після того депутати вийшли із залу і продовжили битися в коридорі.

Врешті Елісашвілі вийшов з будівлі парламенту та дав емоційний коментар журналістам, сказавши, що його виставили з будівлі.

"Набридло все це, і я врізав в обличчя цьому російському агенту… Я завжди намагався по-людськи спілкуватися з "Грузинською мрією", а вони нас ведуть у Росію… Зараз не час сидіти вдома, потрібно виходити на вулицю. Ми повинні викинути їх разом з їхнім російським законом" , – заявив він.

Як зазначають, через інцидент у засіданні комітету сталася півгодинна перерва, після чого воно продовжилося.

Голова комітету Анрі Оханашвілі, поновлюючи обговорення, закликав опозиційні сили та правозахисників "дати оцінку огидній поведінці цієї особи" та пообіцяв "сувору відповідь" на провокації.

Мамука Мдінарадзе заявив, що Елісашвілі "підкрався до нього, як крадій", і що це "не по-чоловічому".

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів.

Під парламентом зібралась акція протесту, на вечір також планують масштабну акцію, яку збирають громадські організації.

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу.