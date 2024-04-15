Британська розвідка: РФ вербує на війну іноземців, щоб не проводити мобілізацію
Розвідка Великої Британії повідомила, що РФ намагається вербувати до своєї армії іноземців, щоб уникнути мобілізації всередині країни і поповнити величезні втрати у боях в Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 15 квітня.
Як зазначили у розвідці, останнє рекламне оголошення англійською мовою закликає іноземців приєднатися до "спеціального" підрозділу російської армії та пропонує щомісячну заробітну плату в розмірі $2200, одноразову виплату при підписанні контракту у $2200, російський паспорт, безкоштовне медичне обслуговування та навчання.
У середині 2023 року в Інтернеті з'явилися оголошення про вербування, адресовані громадянам сусідніх країн, зокрема Вірменії та Казахстану, з пропозицією щомісячної зарплати в розмірі $1973 і одноразовою виплатою при підписанні контракту у $5140.
Протягом 2023 року Росія також вербувала мігрантів з Центральної Азії всередині країни.
Нещодавно також з'явилися повідомлення про мігрантів з Індії та Непалу, яких вербували і відправляли воювати в Україну.
"Цілком ймовірно, що багато з тих, хто був завербований, не є професійними солдатами, а трудовими мігрантами, і їх примушували воювати під фальшивими приводами або фінансовими стимулами", – йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що кількість іноземців у російських окупаційних військах, швидше за все, невелика, і вони інтегровані у вже наявні, а не "спеціальні" підрозділи.
Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації, констатує розвідка.
Крім того, з огляду на значні втрати – наразі, за оцінками, 913 осіб на день – Росії необхідно продовжувати вивчати всі можливості для набору, щоб підтримувати високі темпи притоку особового складу.