Міноборони: Канада передасть Україні 450 безпілотників SkyRanger

Як повідомили в Міністерстві оборони, за попередніми результатами засідання керівної групи Коаліції дронів, Литва виділить 3 млн євро на FPV-дрони для України, а Канада передасть 450 безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міністерство оборони України.

Пряма мова заступниці Міністра оборони України Катерини Черногоренко:

"Ситуація на фронті змінюється щодня, ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти, особливо енергетичну інфраструктуру. Ми потребуємо інструментів для асиметричної відповіді. Час для обговорення рішень спливає, нам це потрібно вже зараз".

Результати засідання:

Канада влітку розпочне передачу 450 багатоцільових БпАК SkyRanger.

Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України.

Нідерланди підтвердили наміри контрактування партії дронів Heidrun RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною.

Німеччина передасть розвідувальні дрони VECTOR 211.

Довідково: Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Співлідерами коаліції є Велика Британія та Латвія. Також до Коаліції доєднались: Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.