Axios: У Нью-Йорку розпочинається перший кримінальний суд над Трампом

Колишній президент США Дональд Трамп уранці 15 квітня прибув до суду округу Мангеттен у Нью-Йорку, де починається перший кримінальний процес над ним – у справі про виплату грошей з метою впливу на вибори 2016 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Axios.

Щонайменше чотири дні на тиждень за винятком середи Трампу, ймовірно, доведеться перебувати в суді для свідчень чи заслуховування звинувачень у справі. Наразі невідомо, чи погодиться експрезидент давати свідчення.

Поліція Нью-Йорка обмежить пересування навколо будівлі кримінального суду Мангеттену і Trump Tower, де Трамп перебуватиме під час судового процесу, збільшить кількість камер спостереження і моніторитиме соціальні мережі, щоб випередити будь-які загрози.

Перший в історії кримінальний процес над колишнім президентом США та ймовірним майбутнім кандидатом у президенти почнеться із відбору присяжних, що може тривати до двох тижнів.

Присяжних не питатимуть про їхні політичні вподобання, але будуть розпитувати про їхні джерела новин, про те, чи працювали вони на Трампа або відвідували один з його мітингів, і чи були вони коли-небудь членами ультраправих угруповань на кшталт Proud Boys або QAnon.

Нагадаємо, ця справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена. У разі своєї перемоги на виборах президента 2024 року всі кримінальні справи, де Трамп фігурує, найімовірніше, будуть призупинені.

Раніше експрезидент неодноразово намагався відтермінувати початок суду у справі про "порногроші", але наразі марно.