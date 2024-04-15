Російський удар по Харківському району: кількість постраждалих зросла

Російська Федерація вдень, 15 квітня, атакувала керованою авіабомбою село Лук'янці Липецької громади Харківського району. В результаті цього постраждали цивільні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

За його даними, в результаті авіаудару постраждали 4 цивільні людини: дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Вони зазнали травм внаслідок російського обстрілу.

Усі постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Також відомо про двох загиблих. Це два чоловіки 63 та 65 років загинули на місці.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували керованою авіабомбою село Лук'янці Липецької громади Харківського району.

Ситуація в Харківській області

Російські війська часто обстрілюють Харківську область, особливо її прикордонні райони від початку масштабного вторгнення Росії до України.

Як розповідав голова ОВА, протягом минулої доби, 14 квітня, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

У ніч на 14 квітня росіяни вдарили по Харкову "Шахедами". Ціллю окупантів була критична інфраструктура. Повітряні сили ЗСУ зазначали, що вночі росіяни випустили по Харківській області 10 дронів-камікадзе, їх всі збили.