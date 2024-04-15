НБУ: Банки у лютому видали іпотечних кредитів на 1,3 млрд грн

У лютому 2024 року банки України видали 783 іпотечних кредити на загальну суму 1,3 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків про іпотечні кредити.

Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у лютому 2024 року порівняно з попереднім місяцем (січнем 2024 року) зріс на 17,3%, водночас більш ніж у сім разів перевищує показник за аналогічний період минулого року (за лютий 2023 року).

При цьому про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 9 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

"Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя" (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в лютому четвертий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видали в Києві та Київській області - 357 договорів на загальну суму 631,4 млн грн (48.5% від загального обсягу), Львівській (51 договір на 99,6 млн грн), Одеській (46 на 71,9 млн грн) та Вінницькій (35 на 50,9 млн грн) областях.