Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами: є пошкодження

За добу російські війська 5 разів били по Нікопольському районі на Дніпропетровщині артилерією і ще 12 разів атакували БпЛА, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

Пошкоджені 4 приватні будинки, господарська споруда, законсервована технічна будівля, електромережі".

Також за даними ОВА в районі побиті мікроавтобус і комбайн. Загорівся легковик. Загиблих й постраждалих немає.