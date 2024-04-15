У РФ заявили, що "захист" оскаржив заочний арешт Малюка: СБУ спростувала

Низка російських ЗМІ повідомили, що нібито "захист" оскаржив у Басманному суді Москви заочний арешт голови Служби безпеки України Василя Малюка. СБУ спростувала цю інформацію, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РБК із посиланням на картотеку російського "суду", пресслужба СБУ в коментарі українським ЗМІ.

ЗМІ РФ повідомили, що в картці "справи" зазначено, що рішення про заочний арешт Малюка було оскаржено 15 квітня. У пресслужбі суду підтвердили РБК надходження скарги. "Апеляційна скарга адвоката", - додали там.

У Службі безпеки України закликали ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади і судів РФ щодо заочного арешту Василя Малюка і нібито оскарження від його імені цього рішення в одному з московських судів "виключно як прояв ворожих ІПСО".

Дослівно СБУ:

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ.

Всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства".