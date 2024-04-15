Україна змінила правила отримання документів за кордоном

З 15 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" не будуть вести прийом громадян в порядку "живої черги", а лише за попереднім записом, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"З 15.04.2024 закордонні підрозділи ДП Документ у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул) запроваджують прийом громадян на оформлення документів за попереднім записом до електронної черги. Отримання послуг у порядку "живої черги" не буде можливим" , — йдеться в повідомленні.

В той же час було збільшено кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів.

Запис до електронної черги є безкоштовним та здійснюється на офіційному веб-сайті ДП Документ﻿.

Отримання/видача документів здійснюється в порядку живої черги.