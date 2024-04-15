В "Укренерго" закликали українців економити електрику у вечірній час

Вцілілі об'єкти енергетичної інфраструктури працюють на максимумі потужностей і тому рекомендовано економно споживати електроенергію в період з 19:00 до 22:00, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві "Укренерго".

"Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий. Через це всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції "Укренерго" працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів… Особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму – з 19:00 до 22:00" , — йдеться в заяві.

Зазначається, що зараз енергетики одночасно працюють над ліквідацією наслідків масованих повітряних ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону.

"Не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію. Енергосистема ж працює безпечно тільки якщо в ній зберігається рівновага між споживанням та виробництвом" , — додали в "Укренерго".

Як повiдомлялось, армія РФ у ніч на 11 квітня масовано атакувала Київську область дронами-камікадзе та ракетами. Крім того, в Українці Київської області після повітряної атаки сталася масштабна пожежа — горіла Трипільська ТЕС.

За даними "Центренерго", після знищення росіянами Трипільської ТЕС у Київській області підприємство втратило 100% генерації.